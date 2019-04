Fabio Fognini in finale al Masters di Montecarlo ha riscritto la storia. Non tanto per il prestigioso traguardo raggiunto, quanto per il modo. Il match vinto in semifinale con Rafa Nadal entra di diritto tra le 5 migliori partite di un tennista italiano negli ultimi 20 anni. Chi parlava di movimento in crisi fino a qualche tempo fa dovrà ricrededersi, perché talento e tecnica da queste parte non sono mai mancate.

Montecarlo 2019, Fognini-Nadal 6-4, 6-2

Una lezione di tennis di 90' impartita al re della terra, nel giardino di casa sua. La semifinale del 1000 si può riassumere così, con Fognini capace di lasciare la miseria di 6 giochi all'11 volte vincitore, che non perdeva al Ranieri III da 4 anni e che era in serie positiva da 18 match. 63 punti a 46, un costante attacco e colpi che hanno infiammato i 10mila del Centrale, tutti ai piedi del numero 18 del mondo, che ha battuto per la quarta volta Rafa, in un monologo che raramente ha visto lo spagnolo dalla parte sbagliata della rete.