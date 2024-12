I timeout sbarcano nel mondo del tennis. Dopo il coaching (cioè la possibilità di parlare tra giocatore e allenatore durante la partita), arrivano anche i "mini break" che verranno sperimentati in United Cup, la competizione a squadre che inizierà il 27 dicembre e segnerà l'inizio della stagione 2025. Come spiegato dagli organizzatori del torneo, sarà possibile richiedere timeout di 60 secondi durante i match di doppio misto. Nel corso dei match, il capitano che siede a bordocampo o i giocatori possono chiedere il timeout attraverso un grande cicalino rosso per discutere della strategia e della tattica. Ogni coppia avrà un timeout a disposizione durante il match e questo potrà essere chiamato solo se il team sta servendo, ma non tra la prima e la seconda di servizio. Al termine del timeout di 60 secondi (in cui la squadra dovrà riunirsi nel proprio angolo), i giocatori avranno 25 secondi di tempo per riprendere il match.