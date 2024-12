Next Gen Finals, il programma di oggi su Sky

Si chiude oggi la fase a gironi delle Next Gen Atp Finals, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW fino a domenica. Van Assche-Basavareddy e Tien-Fils mettono in palio gli ultimi due posti per le semifinali. Già qualificati Michelsen e Fonseca

Ultima giornata del round robin alle Next Gen Atp Finals di Jeddah. Se Alex Michelsen e Joao Fonseca sono già certi di un posto in semifinale (i match di oggi rispettivamente contro Shang e Mensik saranno ininfluenti ai fini della classifica), le altre due sfide di oggi saranno da dentro o fuori. La prima sarà a ora di pranzo tra il francese Van Assche e l'americano Basavareddy . La seconda, invece, nel pomeriggio tra il n. 1 del seeding Arthur Fils , reduce dalla vittoria contro Mensik, e lo statunitense Tien . Chi vince andrà in semifinale, chi perde concluderà l'avventura sul cemento arabo.

Come seguire le Next Gen Atp Finals su Sky

Le Next Gen Atp Finals presented by PIF sono trasmesse interamente in diretta su Sky e in streaming su NOW. Aggiornamenti in tempo reale sul canale all news Sky Sport 24, con studi di approfondimento e analisi prima e dopo gli incontri, sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.