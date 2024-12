Berrettini si allena con Alcaraz: "Grazie Carlos"

Tappa a Murcia per il tennista romano che si è allenato con il n. 3 al mondo. Poi la foto postata sui social con il messaggio "Gracias Carlitos". Matteo tornerà in campo a fine mese all'Atp 250 di Brisbane, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dall'erba di Wimbledon ai campi in cemento del Club de Campo di Murcia. Un anno e mezzo dopo Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz si sono ritrovati insieme nello stesso campo, ma stavolta per un allenamento in vista della stagione 2025. Berrettini, che sta svolgendo la preparazione in Spagna, ad Alicante, si è spostato 80 km più a sud per una giornata con il n. 3 al mondo. "Gracias Carlitos" ha poi scritto Berrettini sui social, postando una foto con il tennista spagnolo. Per Alcaraz non è il primo allenamento con un italiano durante l'off season: pochi giorni fa, infatti, Carlitos aveva accolto Francesco Passaro, anche lui in Spagna per preparazione, alla Ferrero Academy.