Next Gen, oggi le semifinali: il programma su Sky

A Jeddah è il giorno delle semifinali delle Next Gen Atp Finals. Apre Michelsen-Tien, poi la sfida tra Fonseca e Van Assche. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Le Next Gen Atp Finals entrano nel vivo. Archiviato il round robin, oggi a Jeddah sono in programma le semifinali. Si parte alle 17 (orario italiano) con il derby statunitense tra Alex Michelsen e Learner Tien . Una sfida tra due amici che nel 2021 si sono allenati insieme sotto la guida di coach Jay Leavitt. Michelsen si presenta in semifinale da imbattuto con 3 vittorie su 3 nel gruppo rosso. Tien, invece, è reduce dalla vittoria con il n. 1 del seeding, Arthur Fils. A seguire toccherà a Joao Fonseca , impegnato con il francese Van Assche . Il brasiliano arriva dopo un round robin di livello assoluto mentre il francese, seguito in Arabia Saudita da Paolo Cannova (ex coach di Salvo Caruso), è alla seconda semifinale consecutiva alle Next Gen.

Come seguire le Next Gen Atp Finals su Sky

Le Next Gen Atp Finals presented by PIF sono trasmesse interamente in diretta su Sky e in streaming su NOW. Aggiornamenti in tempo reale sul canale all news Sky Sport 24, con studi di approfondimento e analisi prima e dopo gli incontri, sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.