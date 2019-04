ATP Monaco di Baviera: Berrettini al 2° turno. Seppi eliminato da Kohlschreiber

Prosegue il momento d'oro di Matteo Berrettini. Il 23enne romano, due giorni dopo aver centrato a Budapest il secondo successo Atp della carriera, che gli è valso anche il best ranking (37), ha superato 7-6, 6-3 in un'ora e 33' di gioco l'uzbeko Denis Istomin (106 del mondo e proveniente dalle qualificazioni) nel suo debutto al "BMW Open", torneo ATP 250 in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania (diretta esclusiva Sky Sport Arena). Berrettini, unico azzurro a superare il primo turno, attende ora il vincente del match tra il britannico Kyle Edmund (quinta testa di serie del seeding) e l'americano Denis Kudla.

Seppi eliminato da Kohlschreiber

Niente da fare per Andreas Seppi: il 35enne di Caldaro, numero 68 del ranking mondiale, è stato battuto per 6-2, 7-5, in un’ora e venti minuti di gioco, dal tedesco Philipp Kohlschreiber, 41 Atp. Dopo un primo set decisamente a vantaggio del rivale, il match è girato nel decimo gioco del secondo parziale, con Kohlschreiber al servizio: l’altoatesino ha mancato un set-point e nel game successivo ha subito il break che ha deciso il set e l'incontro. Lunedì esordio amaro anche per Lorenzo Sonego, che ha ceduto 7-6 al terzo set e dopo tre ore di lotta all'ungherese Marton Fucsovics, numero 35 Atp ed ottavo favorito del seeding.

Cecchinato, esordio al 2° turno

In tabellone c'è anche Marco Cecchinato: il 26enne palermitano, numero 19 del ranking mondiale e terza testa di serie, entrerà in gara direttamente al secondo turno con lo slovacco Martin Klizan, numero 60 Atp. Il primo favorito del seeding è il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale e vincitore delle ultime due edizioni del torneo: il 22enne di Amburgo precede nel seeding il russo Karen Khachanov, numero 13 Atp, in gara con una wild card, Cecchinato e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 21 Atp. Tutti e quattro hanno un "bye" all'esordio.