Swiatek-Sabalenka, finale LIVE alle 18.30 su Sky

Un anno dopo Swiatek e Sabalenka si ritrovano una di fronte all'altra alla Caja Magica con il titolo in palio. Una sfida dal pronostico incerto tra due giocatrici - rispettivamente n. 1 e n. 2 al mondo - agli opposti che si sono già affrontate nove volte in carriera. La finale è in diretta alle 18.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più ? Swiatek e Sabalenka si ritrovano in finale nel WTA 1000 di Madrid un anno dopo la sfida che ci riconsegnò una Iga “umana”, soprattutto sulla terra rossa, e ci regalò una Aryna per la prima volta realmente a un’unghia dal trono di numero 1 WTA. Una partita che cambia, per non cambiare mai. Dodici mesi fa, la polacca e la bielorussa diedero vita a una tra i match più combattuti di tutto il 2023. Sabalenka aveva vinto il primo set 6-3, Swiatek aveva reagito con il medesimo punteggio nel secondo parziale e anche il terzo set si era snodato a multipli di tre. Tre, i game vinti da Aryna in apertura. Tre, i game rimontati da Iga fino all’aggancio. Tre, i game con i quali la bielorussa si era involata verso il secondo titolo a Madrid, il 13esimo in carriera.

Iga e Aryna un anno dopo: cosa è cambiato

Difendere il titolo in Spagna potrebbe essere il reset mentale e di prestazioni di cui Sabalenka sembra aver bisogno attualmente. Se dodici mesi fa si pensava di aver trovato una vera rivale per Swiatek, la realtà non è stata esattamente corrispondente alle aspettative. Vero, la bielorussa ha difeso il titolo agli Australian Open a inizio 2024 ed è stata effettivamente in vetta al ranking WTA per otto settimane tra settembre e ottobre 2023. Però, un anno dopo, il bilancio è agrodolce perché a pesare sono anche la semifinale persa al Roland Garros con match point a favore contro Muchova, con Iga spettatrice interessata sul divano, e la finale scivolata via agli US Open contro Gauff senza che si sia mai capito il perché di un tale tracollo mentale.

Eppure Swiatek aveva lasciato un piccolo varco, una briciola di umanità per dare una speranza alle proprie inseguitrici. Iga è rimasta regina al Roland Garros, sì, ma a fatica. E non ci sono dubbi che Muchova ricorderà a vita il break di vantaggio non sfruttato nel terzo set. La polacca, poi, è stata l’ombra di se stessa in Nord-America, con un periodo di dominio sempre più a singhiozzo culminato con la sconfitta agli ottavi di finale agli US Open contro la bestia nera Ostapenko che ha consegnato proprio a Sabalenka il numero 1 tanto agognato. Swiatek poi si è ripresa la vetta con i titoli a Pechino e alle WTA Finals sul finale di 2023, ma rimane l’impressione che la polacca sia un po’ più fragile. Soprattutto nei grandi tornei, con le premature sconfitte agli Australian Open e a Miami.