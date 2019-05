Rafa Nadal si è qualificato per la finale degli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in rosso del Foro Italico. Lo spagnolo numero 2 del mondo ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, ottava testa di serie del torneo, con i parziali di 6-3, 6-4 in un'ora e 42' di gioco, vendicando così la sconfitta patita appena sette giorni fa proprio dal Next Gen di Atene nella semifinale del Masters di Madrid. E' bastato un break per set al maiorchino, sicuramente nella sua miglior versione di questo 2019, per sfatare il tabù semifinali, dopo le 4 perse in stagione, di cui 3 sull'amata terra rossa (Montecarlo, Barcellona e Madrid). Nadal, ancora a secco di successi in questa annata, stoppa così la corsa di Tsitsipas, che arriva al Roland Garros forte di una finale e una semifinale in un 1000 sul rosso: il tutto a soli 20 anni. Per Rafa, otto volte vincitore al Foro, si tratta dell'11^ finale romana in carriera.