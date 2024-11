Paolini sfida Sabalenka: match LIVE alle 16 su Sky

Dopo la vittoria all'esordio contro Rybakina, Jasmine Paolini torna in campo a Riyad per la sfida con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. Una sfida importante per la qualificazione alle semifinali. Il match, non prima delle ore 16, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW PAOLINI IN SEMIFINALE SE...LE COMBINAZIONI

Jasmine Paolini sfida la "regina" alle Wta Finals. Reduce dall'esordio vincente contro Elena Rybakina, l'azzurra sarà impegnata oggi (non prima delle ore 16) contro la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che al debutto ha battuto la cinese Zheng Qinwen. Un match già importante per Jasmine che in caso di successo e contemporanea vittoria di Rybakina su Zheng sarebbe aritmeticamente qualificata alle semifinali con un turno di anticipo. Non sarà facile per la toscana che ritroverà Sabalenka un anno dopo l'ultimo precedente sul cemento di Pechino, vinto dalla bielorussa in due set. Aryna è avanti 2-1 nei confronti, ma contro di lei Jasmine ha ottenuto l'unica vittoria in carriera contro una top 3 (Indian Wells 2022).

Paolini-Sabalenka, dove vedere il match delle Wta Finals Il match tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka, seconda giornata del Round Robin delle Wta Finals 2024, è in programma lunedì 4 novembre, non prima delle ore 16 (orario italiano), al King Saud University Indoor Arena di Riyad (Arabia Saudita). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Laura Golarsa. leggi anche Classifiche e risultati delle Wta Finals 2024

Wta Finals, la programmazione di oggi su Sky e NOW SKY SPORT UNO (201) ore 11.00 - Melichar-Martinez/Perez vs Siniakova/Townsend (Brunelli-Cotto)

ore 13.15 - Studio Wta Finals (anche su Sky Sport 24)

ore 13.30 - Rybakina (Kaz) vs Zheng (Chn) (Brunelli-Cotto)

ore 15.45 - Studio Wta Finals (anche su Sky Sport 24)

ore 16.00 - Sabalenka vs PAOLINI (Ita) (Boschetto-Golarsa)

(Ita) (Boschetto-Golarsa) a seguire - Studio Wta Finals (anche su Sky Sport 24)

a seguire - Kichenok/Ostapenko vs Hsieh/Mertens (Boschetto-Golarsa)