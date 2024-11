Sonego parte bene a Metz. Darderi ko a Belgrado

Lorenzo Sonego comincia con una vittoria la sua corsa nell'ultimo torneo della stagione al Moselle Open: il piemontese si è liberato in due set del francese Barrere, ripescato come lucky loser e attende ora la 1^ testa di serie Rublev. Prosegue invece il momento complicato per Luciano Darderi, eliminato all'esordio al 250 di Belgrado. I tornei in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Lorenzo Sonego, unico azzurro al via nel “Moselle Open”, 250 in corso a Metz nella settimana che chiude il circuito Atp. Il 28enne torinese, n.51 del ranking e vincitore dell’edizione del 2022, ha superato 6-4, 7-5 in un'ora e mezza Gregoire Barrere (166), ripescato come lucky loser dell'ultima ora al posto dell’argentino Facundo Diaz Acosta. Sonego, supportato da un servizio che lo ha visto mettere a segno 7 ace con il 74% di prime in campo e salvare 4 delle 5 palle break concesse, affronterà ora al 2° turno il russo Andrey Rublev, n.9 del ranking e primo favorito del seeding, in gara con una wild-card e a caccia di punti per staccare il pass per le Atp Finals di Torino.