Metz e Belgrado verso le Finals, LIVE su Sky Sport

Inizia l'ultima settimana di tornei prima delle Atp Finals. Gli appuntamenti di Metz e Belgrado saranno decisivi per gli ultimi tre posti ancora in palio per Torino. Al via tre azzurri: Sonego in Francia, Darderi e Fognini in Serbia. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Passa da Metz e Belgrado la corsa verso le Atp Finals di Torino. Iniziano oggi i tornei Atp 250 in Francia e Serbia, decisivi per gli ultimi tre posti ancora a disposizione per il master di fine stagione. In campo ci saranno De Minaur, Ruud e Rublev mentre Djokovic sarà spettatore interessato. Protagonisti in settimana anche tre italiani. A Metz sarà impegnato Lorenzo Sonego, campione al Moselle Open nel 2022. In Serbia, invece, spazio a Luciano Darderi e Fabio Fognini.

Come seguire i tornei di Metz e Belgrado su Sky Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Arena, Sky Sport 256 e Sky Sport 257. La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Fabio Tavelli, Gaia Brunelli e Nicolò Ramella. leggi anche Chi vola alle Finals? In quattro per tre posti

Il programma di lunedì su Sky Sport e NOW SKY SPORT ARENA (204) ore 11.00 - Atp Belgrado: Cilic (Cro) vs Muller (Fra) (Ramella)

a seguire - Atp Belgrado: Djuric (Srb) vs Kovacevic (Usa) (Ramella)

a seguire - Atp Belgrado: Lajovic (Srb) vs Navone (Arg) (Massara)

non prima delle 18 - Atp Metz: Gasquet (Fra) vs Monteiro (Bra) (Voria)

a seguire - Atp Metz: Norrie (Gbr) vs Carballes Baena (Esp) (Voria)

Atp Metz e Belgrado, la programmazione su Sky Sport e NOW Lunedì 4 novembre Sky Sport Arena e NOW: dalle 11 alle 22 il meglio dei tornei

Sky Sport Tennis e NOW: dalle 20 alle 22 il meglio dei tornei Martedì 5 novembre Sky Sport Arena e NOW: dalle 11 alle 21 il meglio dei tornei

Sky Sport Tennis e NOW: dalle 20 alle 22 il meglio dei tornei Mercoledì 6 novembre Sky Sport Arena e NOW: dalle 11 alle 19 il meglio dei tornei

Sky Sport Tennis e NOW: dalle 20 alle 22 il meglio dei tornei Giovedì 7 novembre Sky Sport Arena e NOW: dalle 11 alle 18.15 il meglio dei tornei

Sky Sport Tennis e NOW: dalle 20 alle 22 il meglio dei tornei Venerdì 8 novembre Sky Sport Arena: dalle 15 semifinali Belgrado Sabato 9 novembre Sky Sport 256 e NOW: dalle 15 finale Belgrado

Sky Sport 257 e NOW: dalle 16.30 finale Metz