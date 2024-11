Continua la fase di preparazione di Jannik Sinner verso le Atp Finals. Il n°1 al mondo, già da ieri nel capoluogo piemontese, è arrivato nella mattinata di lunedì 4 novembre al J Medical intorno alle ore 09.00. Per lui visite e test fisici tutta la mattinata. A partire da martedì, Sinner si allenerà al Circolo della Stampa Sporting. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre

SINNER A TORINO: LE IMMAGINI DELL'ARRIVO