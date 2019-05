Roland Garros, i risultati di oggi: Nadal e Djokovic al 2° turno

Rafa Nadal si è qualificato senza problemi per il 2° turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale, in corso sul rosso di Parigi. Il numero 2 del mondo e campione in carica, ha superato al debutto il tedesco Yannick Hanfmann, 180 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni. 6-2, 6-1, 6-3 i parziali in poco meno di due ore di gioco per Rafa, reduce dal trionfo a Roma e a caccia del 12° sigillo al Roland Garros. Nadal è partito come un diesel, concedendo ben quattro palle break nel gioco di apertura del match, non sfruttate però dall'avversario. Da quel momento, in pratica, non c'è stata più partita, con il tedesco che è riuscito a conquistare la miseria di sei game. Nadal incrementa a 87-2 il suo clamoroso ruolino di marcia a Parigi (15-3 sul rosso nella stagione europea in questa stagione), dove andrà a caccia del 18° Slam e del secondo trionfo del 2019 dopo quello degli Internazionali d'Italia. Il maiorchino incrocerà al 2° turno un altro qualificato, ovvero il vincente tra Maden e Coppejans.