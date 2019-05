Impresa di Salvatore Caruso, che al debutto al Roland Garros accede al 2° turno. Il siciliano, numero 148 Atp e proveniente dalle qualificazioni, alla seconda qualificazione Slam (dopo quella agli Australian Open 2018), ha battuto in quattro set lo spagnolo Jaume Munar, 52 del ranking. 7-5, 4-6, 6-3, 6-3 i parziali in oltre tre ore di lotta per il 26enne di Avola, che al 2° turno se la vedrà con l'idolo di casa, il francese Gilles Simon, 26^ testa di serie del seeding. In campo martedì gli altri quattro azzurri: Fognini-Seppi, Travaglia-Mannarino, Bolelli-Pouille. Già qualificato per il 2° turno Matteo Berrettini.