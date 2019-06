Roland Garros: Thiem batte Djokovic e vola in finale

Sarà Rafa Nadal-Dominic Thiem la finale del Roland Garros 2019. L'austriaco, quarta testa di serie del tabellone, ha raggiunto lo spagnolo dopo il successo nella semifinale infinita contro Novak Djokovic. 6-2, 6-3, 7-5, 5-7, 7-5 i parziali per Thiem, nel match che era stato interrotto venerdì sul 3-1 per l'austriaco nel 3° set (1-1) a causa del maltempo che si era abbattuto su Parigi, scatenando non poche polemiche. Nole ha sfruttato la pausa per ricaricarsi, anche se è dovuto soccombere nel terzo parziale (7-5), prima di trascinare il rivale al quinto e decisivo set. Qui, sul 40-40 e sul 4-1 per Thiem, ecco un altro acquazzone a spezzare per la terza volta l'incontro. Si torna in campo dopo un'ora e ancora una volta a beneficiare della pausa è il serbo, che recupera subito il break ma cede ancora una volta il servizio nell'ottavo game. L'austriaco trema e fallisce malamente due match-point, resuscitando Nole, il quale però cede 7-5 dopo una battaglia di oltre quattro ore e spalmata su due giorni: Thiem torna così a 12 mesi di distanza a sfidare Nadal, nel tentativo di sbarrare la strada a Rafa verso il 12° trionfo all'Open di Francia. Sono 12 i precedenti, con lo spagnolo che comanda 8-4 ma con l'austriaco che si è aggiudicato l'ultimo match, ovvero la semifinale del torneo di Barcellona poche settimane fa.