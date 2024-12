Sinner, Natale in famiglia e sciata di rito

Natale in famiglia, nella sua Sesto Pusteria, per Jannik Sinner che nel giorno di festa anche quest'anno non ha voluto rinunciare ad una sua tradizione, quella di una sciata. Lo aveva raccontato anche a Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, fra aneddoti strepitosi e retroscena inediti, in "4 amici al box" (disponibile anche on demand su Sky Sport). "C'è un giorno, il nostro giorno. Il 25 dicembre, in cui andiamo a fare un bel giro con gli amici, ma poi finisce tutto lì", aveva detto Jannik. Così questa mattina ha inforcato gli sci, come faceva da bambino, e si è concesso qualche 'passata' sulla pista Belvedere, in quel di Plan de Corones.