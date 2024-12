Maledizione Halep, niente Aus Open per infortunio

Simona Halep ha dato forfait al tabellone principale del torneo di Aucklan e alle qualificazioni degli Australian Open: le erano state assegnate wild-card per entrambi i tornei. La 33enne di Costanza, ex n.1 del tennis femminile mondiale, dovrà dunque attendere ancora per il suo ritorno Down Under. Dopo che la sospensione per doping le aveva impedito di partecipare al primo Slam dell'anno sia nel 2023 sia nel 2024, ora sono i problemi fisici a tenere la ex numero uno del mondo lontana dai campi australiani.