Nei quarti del “Noventi Open”, Atp 500 (montepremi di 2.081.830 euro) di Halle, Matteo Berrettini ha avuto la meglio in due set del russo Karen Khachanov, numero 9 Atp e terza testa di serie, già battuto negli ottavi a Stoccarda la scorsa settimana (torneo conquistato da Berrettini). Il primo set non ha avuto storia: l’azzurro è portato subito 4-0 per poi chiudere 6-2. Nel secondo si è andati avanti senza break fino al 6-6, poi il tennista romano ha regolato il russo nel tiebreak (7-4) per centrare la prima semifinale in carriera in un 500. E’ la nona partita consecutiva vinta sull’erba da Berrettini (considerando anche la Coppa Davis). E' la sesta semifinale in carriera, la quarta nelle ultime 8 settimane. Terza vittoria consecutiva contro un Top 10, quinta di fila contro un Top 20. In semifinale sfiderà il vincente di Zverev-Goffin.