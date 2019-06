Salvatore Caruso entra per la prima volta in carriera nel tabellone principale di Wimbledon. Il tennista siciliano ha superato l’ultimo turno di qualificazioni, battendo in tre rapidi set (6-3 6-2 6-1) Brayden Schnur. Continua dunque l’ottimo momento di forma dell’azzurro, reduce dal terzo turno al Roland Garros (poi sconfitto dal numero uno del mondo Djokovic). Prima volta a Wimbledon anche per Andrea Arnaboldi, che è uscito vincitore da una maratona conclusa al quinto set contro il russo Evgeny Karlovskiy. Caruso e Arnaboldi raggiungono gli altri italiani presenti in tabellone a Church Road: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano. Nel femmnile festeggia Giulia Gatto-Monticone, anche lei qualificata per la prima volta nel main draw dopo aver battuto Oceane Dodin 3-6 7-5 6-1.

I match di oggi degli italiani

S. Caruso b. B. Schnur 6-3 6-2 6-1

A. Arnaboldi b. E. Karlovskiy 6-4 6-3 3-6 4-6 6-3

G. Gatto-Monticone b. O. Dodin 3-6 7-5 6-1