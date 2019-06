A una settimana dai Championships Roger Federer ritocca il suo record e la decima vittoria sull’erba di Halle non può che consolidare il suo ruolo di secondo favorito per Wimbledon dopo il campione uscente. Novak Djokovic, che ha invece preferito smaltire lontano dai campi la delusione del Roland Garros. Il numero uno del mondo è stato brutalmente svegliato dal sogno del Grande Slam. Arriva a Londra con meno pressione, più rabbia e una sola certezza, l’inaugurazione del Centre Court lunedì prossimo alle 14.00. Dietro Nole e Roger arriva Nadal, due volte campione ai Championships ma il suo ruolo di terzo favorito è molto legato al sorteggio di venerdì. Semifinalista 12 mesi fa, lo spagnolo sui prati teme soprattutto i big server e gli attaccanti. Nella categoria outsider entra di prepotenza quest’anno anche un italiano. Matteo Berrettini, campione a Stoccarda e semifinalista a Halle, con la sua serie di 8 vittorie consecutive sui prati (10 se aggiungiamo la Davis in India) sarà certamente molto temuto ai Championships. 12 mesi fa aveva debuttato da numero 81 del mondo, ora sarà testa di serie. Nell’imprevedibile torneo femminile solo Ash Barty ha forza e risultati per contrastare nei pronostici Serena Williams. L’americana ha dalla sua però solo la storia, i sette titoli ai Championships, perché nel 2019 il suo record è misero: 9 partite vinte, 3 perse e 2 forfait. Fondamentale sarà per lei aver ritrovato condizione fisica. Invece Barty non è mai stata bene come ora. Grazie alla fenomenale serie di 11 vittorie consecutive tra la terra del Roland Garros e i prati di Birmingham l’australiana, ex campionessa jr a Wimbledon, arriva all’All England Club da numero uno del mondo.