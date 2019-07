Subito un colpo di scena nel torneo femminile di Wimbledon, dove Naomi Osaka è stata eliminata al 1° turno. La giapponese, numero 2 del mondo e seconda testa di serie del seeding, ha subito una netta sconfitta all'esordio sul Centrale contro la kazaka Yulia Putintseva, che si è imposta 7-6, 6-2 in un'ora e 36' di gioco. La 24enne, che aveva battuto recentemente l'asiatica sull'erba di Edgbaston, conquista il successo più importante della carriera in un torneo che non l'ha mai vista superare il 2° turno. Wimbledon si conferma maledetto per la vincitrice di US e Australian Open: sull'erba inglese, infatti, non è mai andata oltre il 3° turno. "E' fantastico, non avevo mai giocato sul Centrale - ha detto la n° 39 del seeding -. Ho combattuto al meglio e sono felice perché ho ottenuto un grande risultato".