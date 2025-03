Wta Miami, tabellone: Paolini nel quarto di Gauff

Svelato a Miami il tabellone del torneo femminile: Paolini debutterà contro Sramkova o una qualificata, potenziale quarto di finale con Gauff. Cocciaretto sfiderà la rumena Cirstea, Bronzetti affronterà la spagnola Bouzas Maneiro. Il Miami Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 30 marzo

Sarà la slovacca Rebecca Sramkova o una qualificata la prima avversaria di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Miami, al via martedì e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Testa di serie numero 6 del torneo (per questo motivo entrerà in gioco al secondo turno), la toscana è stata inserita nella parte alta del tabellone, precisamente nel quarto di Coco Gauff. Paolini potrebbe incrociare Ons Jabeur al terzo turno, poi una tra Kasatkina e Samsonova negli ottavi. Al via anche altre due italiane, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. La marchigiana affronterà al primo turno la rumena Sorana Cirstea, n. 111 al mondo, mentre la riminese sfiderà la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, n. 57 Wta. Tra le altre sfide di primo turno riflettori puntati su Petra Kvitova, impegnata in un match tra ex campionesse Slam con l'americana Sofia Kenin.