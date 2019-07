I principali risultati del 1° turno

[2] Roger Federer (SVI) vs Lloyd Harris (SFA) 3-6, 6-1, 6-2, 6-2

[3] Rafael Nadal (SPA) vs Yuichi Sugita (JPN) 6-3, 6-1, 6-3

Sam Querrey (USA) vs [5] Dominic Thiem (USA) 7-6, 6-7, 6-3, 6-0

Nick Kyrgios (AUS) vs Jordan Thompson (AUS) 7-6, 3-6, 7-6, 0-6, 6-1

[8] Kei Nishikori (JPN) vs Thiago Monteiro (POR) 6-4, 7-6(3), 6-4

[12] Fabio Fognini (ITA) vs Frances Tiafoe (USA) 5-7, 6-4, 6-3, 4-6, 6-4

[9] John Isner (USA) vs Casper Ruud (NOR) 6-3, 6-4, 7-6