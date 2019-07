Uno straordinario Matteo Berrettini si regala per la prima volta gli ottavi di finale di uno Slam: lunedì affronterà Roger Federer, otto volte vincitore a Londra, sul campo centrale dell'Old England Club, ovviamente in esclusiva su Sky Sport (sarà il terzo match di giornata). Il 23enne romano, numero 20 del ranking mondiale e 17esima testa di serie, ha battuto in rimonta l’argentino Diego Schwartzman, n° 24 del seeding, qualificandosi per la seconda settimana di Wimbledon. 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3 i parziali per Matteo dopo una battaglia di quattro ore e 20'. L'azzurro si conferma 'erbivoro', lui che in questa stagione sui prati ha vinto il titolo a Stoccarda ed è stato semifinalista ad Halle (complessivamente sull'erba ha giocato 13 match - Davis compresa - perdendone soltanto uno). Berrettini, capace di annullare ben tre match-point nel quarto set, si prende così la rivincita sul 26enne di Buenos Aires, che lo aveva eliminato quest’anno negli ottavi sulla terra di Roma. Per l'italiano, quinto dell'era Open tra i migliori 16 a Wimbledon dopo Panatta, Sanguinetti, Pozzi e Seppi, un ottavo da sogno contro Sua Maestà Roger Federer: tra i due non ci sono precedenti.