I risultati degli ottavi di finale

[3] Rafael Nadal (SPA) vs Joao Sousa (POR) 6-2, 6-2, 6-2

[2] Roger Federer vs [17] Matteo Berrettini (ITA)

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Ugo Humbert (FRA)

[8] Kei Nishikori (JPN) vs Mikhail Kukushkin (KAZ)

[21] David Goffin (BEL) vs Fernando Verdasco (SPA)

[15] Milos Raonic (CAN) vs [26] Guido Pella (ARG)

Sam Querrey (USA) vs Tennys Sandgren (USA)

[23] Roberto Bautista Agut (SPA) vs [28] Benoit Paire (FRA) 6-3, 7-5, 6-2