Serena Williams e Simona Halep si giogheranno la finale femminile di Wimbledon, in programma sabato (diretta esclusiva Sky Sport). La romena, settima testa di serie del torneo, si è liberata sul Centrale dell'ucraina Elina Svitolina (8 del seeding) con il punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e 12' di gioco. Partita che ha preso la strada di Simona dopo i primi due game, infiniti (18' complessivi), vinti dalla campionessa del Roland Garros 2018, che da quel momento ha concesso appena quattro giochi alla rivale. Per la Halep si tratta della prima finale all'All England Club, la quinta a livello Slam.

Serena domina Strycova

Non c'è stata storia nemmeno nella seconda semifinale, dove Serena Williams (11esima testa di serie) ha superato la sorprendente ceca Borbora Strycova (50 Wta). 6-1, 6-2 i parziali per la sette Regina di Londra in meno di un'ora di gioco. La 37enne americana centra così la l'undicesima finale sull'erba dell'All England Club, la seconda consecutiva dopo quella persa 12 mesi fa dalla tedesca Angelique Kerber. Prosegue così la corsa della Williams al 24° titolo dello Slam, che la affiancherebbe a un mito come Margaret Court.