Sarà un super lunedì a Wimbledon e di conseguenza su Sky Sport, che trasmette in diretta esclusiva il terzo Slam dell'anno, in corso all'Old England Club di Londra. Saranno 16 le partite previste in singolare, con il programma che prevede gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile pronti per essere disputati, senza contare il doppio. Il meteo, fin qui davvero poco inglese, dovrebbe riservare un'altra giornata di sole ai 32 protagonisti in campo, per una giornata di tennis a 360 gradi. Ovviamente i fari saranno puntati sul 'match dell'anno', almeno per noi italiani, che vedrà protagonista Matteo Berrettini, 17esima testa di serie del seeding, che affronterà Roger Federer nel 3° incontro sul Centrale. Per il 23enne romano si tratta dell'esordio sul campo più prestigioso e affascinante del mondo, contro l'otto volte vincitore del Championships (l'ultima nel 2017).

Berrettini-Federer, dove vedere il match

Berrettini-Federer è il terzo match in programma sul Centrale. Salvo clamorosi prolungamenti dei due incontri precedenti, che avranno come protagonisti Nadal-Sousa e Kvitova-Konta, la partita tra l'italiano e lo svizzero dovrebbe giocarsi nel tardo pomeriggio, difficilmente prima delle 18. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e dal canale 251, con la telecronaca di Pero-Bertolucci. Approfondimenti e studi anche su Sky Sport 24 alle 13.30 e alle 22, con un appuntamento anche pomeridiano. Grazie al servizio SkyGo, sarà possibile vedere la partita su tutti i dispositivi mobili. Sul nostro sito e sulla app, invece, diretta testuale della partita, livescore, approfondimenti, video e statistiche.

Wimbledon, la guida tv degli ottavi di finale

Sky Sport UNO 201 / Sky Sport 251

14.00 C SOUSA-NADAL (Pero-Bertolucci)

a seguire C KONTA-KVITOVA (Pero-Golarsa)

a seguire C BERRETTINI-FEDERER (Pero-Bertolucci)

Sky Sport Wimbledon 205 / Sky Sport 252

14.00 S.WILLIAMS-SUAREZ NAVARRO (Boschetto-Pozzi)

a seguire HALEP-GAUFF (Boschetto-Reggi)

a seguire DJOKOVIC-HUMBERT (Boschetto-Reggi)

Sky Sport 253

12.00 BARTY-RISKE (Setti-Golarsa)

a seguire MUCHOVA-PLISKOVA (Setti-Nargiso)

a seguire NISHIKORI-KUKUSHKIN (Nicolodi-Nargiso)

a seguire 14 doppio (Nicolodi)

Sky Sport 254

12.00 SVITOLINA-MARTIC (Zancan-Roggero)

a seguire GOFFIN-VERDASCO (Zancan-Roggero)

a seguire PELLA-RAONIC (Ciarravano-Pozzi)

a seguire doppio (Ciarravano)

Sky Sport 255

12.00 STRYCOVA-MERTENS (Sugoni-Garrone)

a seguire QUERREY-SANDGREN (Renzoni-Garrone)

a seguire Kontinen/Peers-Ram/Salisbury (Sugoni)

a seguire J.Murray/MattekS.-Pavic/Dabrovski (Renzoni)

Sky Sport 256

12.00 ZHANG-YASTREMSKA (Locatelli-Pescosolido)

a seguire BAUTISTA AGUT-PAIRE (Locatelli-Pescosolido)

a seguire Mahut/Vasselin-Bryan/Bryan (Locatelli)