Non decolla l'estate di Fabio Fognini, battuto ai quarti di finale del torneo ATP di Los Cabos, in Messico, dove l'azzurro difendeva il titolo vinto 12 mesi fa battendo Juan Martin Del Potro. Il 32enne di Arma di Taggia, n° 9 del mondo e prima testa di serie del seeding, è stato battuto piuttosto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz, 28 del ranking ATP ma decisamente 'on fire' nelle ultime settimane. 6-1, 7-6 i parziali per l'americano in un'ora e 29' di gioco, con Fabio che recrimina su un pessimo 0/5 nelle palle break e cede nonostante l'avversario chiuda con il 41% di prime in campo e ben 7 doppi falli (con 6 ace). Per Fritz, classe 1997, si tratta della terza semifinale in carriera, tutte raggiunte nell'ultimo mese: Eastburne (vittoria), Atlanta (finale) e ora Los Cabos. Fognini, che ha dovuto fare i conti ancora una volta con un problema al piede che ne ha condizionato decisamente l'avvio di gara, scivola fuori dalla Top 10, a 80 punti dal sudafricano Kevin Anderson. Problemi fisici permettendo, il ligure, che dopo Wimbledon si era ritirato al 1° turno a Umag ed era stato sconfitto ai quarti di Amburgo, potrà rifarsi nel prossimo mese, davvero 'hot' sul cemento nordamericano: Montreal, Cincinnati e US Open.

Oggi Sonego contro Thiem a Kitzbuhel

Cercherà l'impresa Lorenzo Sonego, numero 56 del mondo e settima testa di serie del seeding, che a Kitzbuhel (terra battuta, torneo ATP 250) affronta oggi in semifinale Dominic Thiem, 4 del ranking e primo nel tabellone del torneo di casa. Per l'azzurro si tratta della seconda semifinale della carriera dopo quella di Antalya (erba, torneo vinto), la prima su terra rossa.