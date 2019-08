Comincia lunedì 12 agosto (diretta esclusiva Sky Sport) il Masters di Cincinnati, settimo ATP Masters del 2019 che si disputa sui campi in cemento di Cincinnati (Stati Uniti). Il main draw presenta praticamente tutti i big, a caccia della forma migliore in vista dell’US Open, quarto e ultimo Major stagionale, al via dal 26 agosto a New York. Sarà questo il teatro del ritorno in campo di Roger Federer e Novak Djokovic, che non si vedono in campo dall’epica finale di Wimbledon. Le prime 8 teste di serie sono esentate dal turno iniziale.

ATP Cincinnati 2019: quando si gioca?

Il torneo comincia ufficialmente lunedì 12 agosto, per terminare domenica 18, quando sarà in programma la finale. Apre il programma il tabellone maschile nella serata italiana di domenica 11. Si gioca su due sessioni: la mattutina alle 11 locali (le 17 italiane) e la serale alle 19 locali (l'una in Italia). La finale, prevista per domenica, si giocherà circa alle 22 ora italiana.

ATP Cincinnati 2019: dove posso guardarlo?

Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Tanti contenuti esclusivi come approfondimenti, risultati e video sul sito skysport.it e sulla app di Sky Sport.

ATP Cincinnati 2019: chi ne ha vinti di più?

Il giocatore che ha conquistato il maggior numero di trofei è Roger Federer, avendolo conquistato in sette occasioni nel 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 e 2015. Lo scorso anno a Cincinnati si impose Novak Djokovic, che completò (primo nella storia) il suo 'Golden Masters', battendo in finale proprio Sua Maestà di Basilea.

ATP Cincinnati 2019: quanti sono gli italiani in tabellone?

Al via del tabellone principale quattro azzurri: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini (in caso di recupero dall’infortunio alla caviglia dopo il ritiro precauzionale da Montreal), e Lorenzo Sonego, che è entrato nel main draw dopo il ritiro di Kevin Anderson.

ATP Cincinnati 2019: quanti punti mette in palio la vittoria?

Essendo uno dei nove Masters 1000 della stagione, la vittoria del Masters di Cincinnati mette in palio 1000 punti per la classifica ATP. Difende il titolo Novak Djokovic, mentre Roger Federer ha un bottino di 600 punti ottenuti nel 2018 con la finale persa con il serbo.

ATP Cincinnati 2019: a quanto ammonta il montepremi?

Il montepremi complessivo è di 6.056.280 dollari mentre il vincitore staccherà un assegno da circa 1.114.225 dollari.