Fabio Fognini non sbaglia all'esordio e si qualifica per gli ottavi di finale della Rogers Cup. Nella tarda serata di Montreal, la settima testa di serie del seeding, ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul, 22 anni e n° 128 del ranking, guadagnando il pass tra i migliori 16 dell'Open del Canada. 7-6, 6-3 i parziali per il campione di Montecarlo in un'ora e 37' di gioco. Dopo un primo set in cui il livello del gioco non è stato eccelso, con due break per parte, a fare la differenza è stata la maggiore esperienza e tecnica del ligure, che al tie-break si è imposto 7-3 dopo 57' di battaglia. Fabio ha poi incanalato il 2° parziale a proprio favore fin da subito: break nel gioco iniziale e in quello finale, per un 6-3 che gli regala un ottavo non impossibile contro il francese Adrian Mannarino (67 ATP), che ha battuto nettamente (6-2, 6-1) il croato Borna Coric, 11^ testa di serie del tabellone. Quattro i precedenti, con due successi per parte. Il ligure, che dopo Wimbledon si era ritirato al 1° turno a Umag ed era stato sconfitto ai quarti di Amburgo e Los Cabos (dove difendeva il titolo), deve sempre convivere con un problema al piede che ne sta condizionando questa parte di stagione: per un'eventuale operazione chirurgica, però, se ne riparlerà più avanti. Nella Race to London, infatti, Fabio è ora 9°, a un solo posto da un altro storico traguardo.