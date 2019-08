Rafa Nadal e Daniil Medvedev si giocheranno questa sera (ore 22, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) la finale della Rogers Cup, sesto Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento di Montreal. Lo spagnolo, testa di serie n° 1 del seeding, si è qualificato senza nemmeno scendere in campo, sfruttando il ritiro di Gael Monfils. Il francese (16 del seeding), si è arreso a un infortunio alla caviglia che si è accentuato nel quarto di finale vinto dopo una lunga battaglia, conclusasi al tie-break del 3° set, contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il match, rinviato per pioggia da venerdì a sabato, ha dato il colpo di grazia a Monfils, che lascia così strada libera a Rafa per la 51^ finale di un 1000: il maiorchino andrà a caccia del 35° Masters e del quinto successo all'Open del Canada, il secondo consecutivo. Con la finale raggiunta, inoltre, Nadal è certo di rimanere al 2° posto del ranking mondiale, respingendo l'assalto di Roger Federer, salendo anche in prima piazza nella Race To London in vista delle ATP Finals di novembre.

Medvedev vince il derby russo con Khachanov

La sfida tra amici, coetanei e connazionali l'ha portata a casa Daniil Medvedev, ottava testa di serie del seeding, che ha superato con il punteggio di 6-1, 7-6 Karen Khachanov (6 del tabellone). Per il 23enne russo si tratta della prima finale in un 1000 della carriera, in cui troverà per la prima volta Rafa Nadal, con cui non ci sono precedenti.