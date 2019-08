Mentre è ancora in corso il torneo di Montreal, è già tempo di pensare a quello di Cincinnati, in programma dall’11 al 18 agosto, anche in questo caso valido per il circuito ATP Masters 1000, da seguire in esclusiva su Sky. Il “Western & Southern Open” verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con una programmazione live di quasi 85 ore. La squadra tennis di Sky che seguirà il torneo sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Zancan, Pietro Nicolodi e Paolo Ciarravano, alle telecronache, mentre al commento tecnico si alterneranno Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Laura Garrone e Sandrine Testud. Tra i tanti campioni al via dell’evento americano, da segnalare la presenza del serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo, e dello svizzero Roger Federer, entrambi assenti a Montreal e che hanno dato vita alla finale dello scorso anno, vinta da “Nole”. Da tenere in considerazione anche l’austriaco Dominic Thiem, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Sascha Zverev, il giapponese Kei Nishikori e il croato Marin Cilic. Sul cemento della città dell’Ohio quattro italiani, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato (subito in campo domenica con De Minaur) e Lorenzo Sonego, tutti ammessi al tabellone principale. Ancora in dubbio la presenza dello spagnolo Rafael Nadal.