Un sogno che si realizza e il tennis italiano pronto a valorizzare il talento di Jannick Sinner, 18 enne altoatesino che ha conquistato per la prima volta nella sua carriera l'accesso al tabellone principale di un torneo dello Slam. A Flushing Meadows, Sinner ha battuto nel terzo e decisivo match delle qualificazioni lo spagnolo Vilella Martinez lottando come un leone nel primo set vinto al tie-break, per poi dominare il secondo set concluso 6-0 in suo favore.



Sinner dunque prenderà parte, per la prima volta, a un torneo dello Slam, dando continuità a un anno svolto in costante crescita dove il picco è stato il successo nel Challenger di Lexington. Per lui, ora, si apriranno le porte del tennis dei "grandi" per poter continuare a stupire.