Novak Djokovic è il padrone di Tokyo. Finale senza storia al Japan Open, con il numero uno del mondo che ha battuto agevolmente l'australiano John Millman 6-3 6-2. Con il successo al torneo Atp 500 il serbo ha conquistato il 76° titolo della sua carriera.

Successo importante per Djokovic, tornato a giocare dopo i problemi alla spalla che durante l'ultima edizione degli US Open lo avevano costretto al ritiro nel match degli ottavi di finale contro Wawrinka. Nulla da fare per Millman, arrivato in finale dopo essere partito dalle qualificazioni: il trentenne australiano - che salirà al numero 58 del mondo dopo aver iniziato la manifestazione da numero 80 - non ha potuto opporre resistenza al numero 1 del ranking, che ha condotto la partita senza problemi e ha chiuso il torneo senza perdere mai un set.

Con quello di Tokyo diventano 4 i titoli in stagione per Djokovic, che si era già imposto agli Australian Open, a Wimbledon e a Madrid.