Novak Djokovic conquista la finale del Japan Open di Tokyo. Il numero 1 del ranking Atp ha battuto in due set (6-3, 6-4) il belga David Goffin. Dopo aver controllato il primo set, il serbo ha strappato il servizio a Goffin nel primo game del secondo e si è aggiudicato il match senza particolari problemi. Per Djokovic, alla quinta finale stagionale, il torneo di Tokyo è il primo disputato dopo l'infortunio alla spalla durante gli ottavi degli Us Open contro Wawrinka. Domenica sfiderà il 30enne australiano John Millman, che nell'altra semifinale ha sconfitto in due set (6-3, 7-6) lo statunitense Opelka, nell'atto finale dell'Atp 500 giapponese. Djokovic non ha ancora perso nemmeno un set nelle quattro partite disputate finora a Tokyo.