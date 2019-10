Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale dell'Intrum Stockholm Open, torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor della Kungliga Tennishallen nella capitale svedese (diretta esclusiva Sky Sport). Debutto choccante per il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale e prima testa di serie, semifinalista dodici mesi fa e reduce dall'ottimo Masters di Shanghai. Fognini è stato infatti battuto con un doppio 6-1 dal serbo Janko Tipsarevic, numero 251 Atp, in gara con il ranking protetto e prossimo all'addio al tennis giocato. Come se non bastasse, Fognini ha accusato un problema alla schiena che ne ha condizionato l'intero match: un guaio in vista del rush finale della stagione, in cui l'azzurro sarà chiamato a giocarsi un posto alle ATP Finals, prima dell'avventura in Coppa Davis con l'Italia.