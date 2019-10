Dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, arriva un altro sì per Roger Federer, che sarà al via per il secondo anno consecutivo al Roland Garros. L'uomo dei 20 Slam in bacheca, di cui solo uno conquistato a Parigi nel 2009, lo ha confermato in un'intervista alla CNN, anticipando il suo programma in vista del prossimo anno, quando le candeline del Maestro saranno 39. "Sarò al Roland Garros - ha detto Federer, intervistato dalla giornalista Christina MacFarlane -. Probabilmente non giocherò molto su terra battuta prima di Parigi". In questa stagione, il Maestro è sceso in campo sia a Madrid che agli Internazionali di Roma. Nel 2020, però, il fenomeno di Basilea ha come obiettivo quello di passare più tempo con la famiglia: "Ho bisogno di stare un po' lontano dal tennis e trascorrere del tempo con la mia famiglia - ha spiegato -. Anche noi dobbiamo prenderci delle pause".

Il programma di Roger Federer per il 2020

A 38 anni, Roger Federer dovrà gestire alla perfezione il suo fisico in vista della prossima stagione. Come annunciato alla CNN, lo svizzero sarà al via a "Roland Garros, Halle, Wimbledon, i Giochi Olimpici e probabilmente a Cincinnati e US Open". Il 2020 di Federer si aprirà con gli Australian Open, primo grande obiettivo dell'anno, per poi probabilmente interrompersi in vista di un'estate rovente.