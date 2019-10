Niente da fare per il 18enne azzurro, battuto 6-3, 6-2 da uno scatenato Wawrinka, che si qualifica per la finale del torneo di Anversa. Sinner, che esce anche dalla Top 100 virtuale, tornerà in campo la prossima settimana a Vienna (diretta esclusiva Sky Sport)

Jannik Sinner si ferma in semifinale all"European Open", torneo Atp 250 che si sta disputando sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 119 del ranking e in gara con una wild card, è stato battuto 6-3, 6-2 da uno scatenato Stan Wawrinka, 18 Atp e quarto favorito del tabellone, con cui aveva già perso in quattro set al 1° turno degli US Open. Bello il gesto dello svizzero, che ha tributato un lungo applauso al giovane rivale non appena terminato l'incontro: "E' un grande giocatore, lo conosco perché ci siamo allenati spesso insieme a Montecarlo: avrà un grandissimo futuro". Sinner esce anche dalla Top 100 virtuale, venendo superato dal giapponese Uchiyama: al momento è n° 101 del ranking. Anche se l'ingresso nella fatidica zona è solo una questione di tempo.

Sinner torna in campo a Vienna

La settimana magica di Sinner ha visto l'azzurro battere nell'ordine Kamil Majchrzak (91), Gael Monfils (13 e prima testa di serie del seeding) e Frances Tiafoe (53), per la prima semifinale Atp della carriera. Jannik ha anche ricevuto una wild-card per il torneo di Vienna della prossima settimana (diretta esclusiva Sky). In questo magico 2019 l'italiano, che sarà alle Next Gen Atp Finals di Milano a novembre, ha vinto anche il suo primo match in un Masters 1000, agli Internazionali d’Italia di Roma. Per lui anche due titoli challenger: Bergamo e Lexington.