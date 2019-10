Riparte da Vienna la corsa verso le ATP Finals di Matteo Berrettini, terza testa di serie dell'Erste Bank Open, che difende l'ottavo posto nella 'Race'. In tabellone altri due azzurri, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Il torneo in diretta esclusiva su Sky Sport

Su Sky appuntamento da lunedì con il torneo maschile “Erste Bank Open”, valido per il circuito ATP Tour 500, che si svolgerà a Vienna, in Austria, dal 21 al 27 ottobre. Su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno sarà possibile seguire in diretta l’evento austriaco, che avrà tra i protagonisti anche tre italiani, Matteo Berrettini, testa di serie numero 3 e che può ancora sperare di partecipare alle ATP Finals di Londra, Lorenzo Sonego e il giovane Jannik Sinner, che ha ricevuto dagli organizzatori una Wild Card, ormai a un passo dall’entrare tra i primi cento tennisti al mondo. Telecronache dei match curate da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Zancan, Pietro Nicolodi e Alessandro Sugoni, mentre il commento tecnico sarà affidato a Stefano Pescosolido e Raffella Reggi. Inoltre, aggiornamenti e approfondimenti sul torneo anche su Sky Sport 24. Oltre a Berrettini, che esordirà contro il britannico Kyle Edmund, spiccano i nomi dell’idolo di casa austriaco Dominic Thiem, del francese Gaël Monfils, dei canadesi Felix Auger-Aliassime e Milos Raonic, del russo Karen Khachanov e del bulgaro Grigor Dimitrov,