Matteo Berrettini si è qualificato al 2° turno del torneo Atp di Vienna (diretta esclusiva Sky Sport). Il numero 11 del ranking mondiale e terza testa di serie, in piena corsa per le ATP Finals (è al momento ottavo nella Race to London), ha battuto il britannico Kyle Edmund, numero 75 Atp, con i parziali di 3-6, 6-3, 6-4 in poco più di due ore di gioco. Paura per l'azzurro, che dopo aver subito il break nel quarto game del 1° set, si è girato la caviglia destra in modo innaturale, chiamando subito l'aiuto del fisioterapista. Dopo qualche minuto, Matteo è comunque riuscito a tornare in campo, superando il problema con il passare del tempo. Dopo aver perso il set (6-3), il gioco dell'azzurro è salito di colpi, tanto da piazzare il break nel nono game che gli ha consegnato il 2° parziale 6-3. Nel terzo set Matteo ritrova definitivamente colpi e fiducia, chiudendo 6-4 e qualificandosi per il 2° turno, dove attende il vincente di Dimitrov-Dzumhur. Nel frattempo Kei Nishikori ha comunicato che il suo 2019 è finito: il giapponese, 12° nella Race to London con 2180 punti, si sottoporrà a un piccolo intervento chirurgico al gomito destro, con la speranza di tornare in campo all'inizio del 2020.