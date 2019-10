Federer: "Non sono stato invitato al matrimonio di Nadal"

L'uomo più atteso era Roger Federer, impegnato però in questi giorni a Basilea, dove andrà a caccia del 10° trionfo nel torneo di casa. Lo svizzero, in ogni caso, non era stato invitato al matrimonio dell'anno: "Non mi aspettavo che mi invitasse - ha detto Roger in conferenza stampa nella città svizzera -. Andiamo molto d'accordo. Ma ad un matrimonio inviti le persone con la quale vorresti condividere la maggior parte del tuo tempo; ecco perché non é un problema per me. Mi sono congratulato con lui con un SMS, sapevo che non avrebbe risposto subito perché è impegnato. Sono molto felice per lui, spero abbia trascorso una bella giornata".