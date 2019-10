A Maiorca è tutto pronto: sabato Rafa Nadal sposa Xisca

La location “inespugnabile” si chiama La Fortaleza e si trova a Pollença, sull'isola di Maiorca. Quasi 90 mila metri quadrati tra case, giardini, piscine, oltre ad un eliporto, un luogo super blindato. Non per niente si tratta di un castello fortificato costruito nel 1625. Impossibile accedervi senza permesso, né via terra né via mare. Gli ospiti del tennista si sentiranno al sicuro. E, al matrimonio dell’anno ci sarà anche un po’ di Italia: lo sposo ha deciso di vestire italiano. Per il giorno del sì ha infatti scelto un abito di Brunello Cucinelli, il re del chachemire umbro.