Non riesce questa volta l'impresa al 18enne azzurro, che al 2° turno del torneo di Vienna cede 6-3, 7-6 a Gael Monfils, battuto una settimana fa ad Anversa. Venerdì alle 14 in campo Berrettini contro Rublev (diretta Sky Sport Arena)

Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Vienna (diretta esclusiva Sky Sport). Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 101 Atp (ma è 91 virtuale, prima volta in Top 100 della carriera) e in gara con una wild card, ha ceduto 6-3, 7-6 al francese Gael Monfils, numero 14 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding. Il 33enne di Parigi si prende dunque la rivincita dopo il clamoroso ko subito una settimana fa ad Anversa, quando aveva racimolato appena cinque giochi. Primo set praticamente dominato dall'italiano nei sei game iniziali, con il francese che resta attaccato solo grazie al servizio. Monfils annulla tre palle break consecutive nel 7° game e poi piazza un parziale di 11 punti a 2, compreso il break del 9° gioco, che gli consente di portare a casa il set 6-3 in meno di mezz'ora. Nel secondo parziale è Sinner a rischiare maggiormente (quattro palle break annullate), riuscendo però a trascinare l'avversario al tie-break: Monfils salva due set point e chiude 10-8 in un'ora e 25' di gioco. Ancora una buona prova dell'azzurro, capitolato soprattutto a causa di qualche errore di troppo a rete e dei 17 ace messi a segno dal rivale.

Venerdì Berrettini sfida Rublev

Matteo Berrettini conosce il suo avversario dei quarti di finale. Il romano, al momento numero 9 nel ranking Atp live, sfiderà il russo Andrey Rublev, numero 22 Atp, fresco vincitore del titolo a Mosca, che ha battuto il coreano Hyeon Chung, numero 139 Atp. Tre i precedenti, con l'azzurro che comanda 2-1 (1-1 il parziale sul cemento). Berrettini sarà in campo alle ore 14 (diretta esclusiva Sky Sport Arena).