Sorteggiate le composizioni delle Wta Finals 2019, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre a Shenzhen, in Cina. Nel gruppo rosso Barty, Osaka, Kvitova e Bencic, in quello viola Karolina Pliskova, Andreescu, Halep e la campionessa in carica Svitolina. Montepremi 14 milioni di dollari, più di 4 per la vincitrice, la prossima "Maestra" del tennis