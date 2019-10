Da lunedì il Masters 1000 di Parigi Bercy, che assegna gli ultimi due posti per le ATP Finals: Berrettini e Fognini inseguono un'impresa storica per il tennis italiano. Il torneo in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Dal lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, tennis ancora protagonista su Sky con il torneo di Parigi Bercy, vinto nella passata edizione dal russo Karen Khachanov. Si tratta dell’ultima prova stagionale del circuito ATP Masters 1000 prima delle ATP Finals di Londra. Sul cemento dell’AccorHotels Arena di Bercy molti dei migliori tennisti al mondo, da seguire in diretta su due canali, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. Oltre a quello di Khachanov, spiccano i nomi del serbo Novak Djokovic, dello spagnolo Rafael Nadal, dello svizzero Roger Federer (anche se l’elvetico non ha ancora confermato la loro presenza), dell’altro russo Daniil Medvedev, dell’austriaco Dominic Thiem, del tedesco Aleksander Zverev e del greco Stefanos Tsitsipas. Del tabellone principale fanno parte anche gli italiani Matteo Berrettini e Fabio Fognini, in corsa per un posto alle finali di Londra. La “squadra tennis” di Sky che seguirà il torneo sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Zancan, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano e Alessandro Sugoni, alla telecronaca, mentre al commento tecnico si alterneranno Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Claudio Mezzadri e Stefano Pescosolido. Inoltre, tutti i giorni, “Studio Tennis”, in diretta e in simulcast anche su Sky Sport 24, con tutti gli aggiornamenti sul torneo; alla conduzione si alterneranno Eleonora Cottarelli e Stefano Meloccaro.