Effettuato il sorteggio del tabellone principale dell'ultimo Masters 1000 della stagione: Berrettini, che difende l'8° posto nella Race to London, è nello spicchio di Khachanov e Nadal. Complicato anche il cammino per Fognini, che avrà come ostacoli Zverev e Federer. Il Masters di Bercy in diretta esclusiva su Sky Sport da lunedì 28 ottobre

C'era molta attesa per il sorteggio del tabellone principale Masters di Parigi Bercy, ultimo 1000 della stagione, al via dal 28 di ottobre nella capitale francese (diretta esclusiva Sky Sport) e decisivo per assegnare gli ultimi due posti in vista delle ATP Finals di Londra. Matteo Berrettini, testa di serie numero 10 del tabellone, esordirà al 2° turno contro il vincente del match tra il francese Tsonga e il russo Rublev, battuto ai quarti di Vienna. Il romano, che da lunedì entrerà nella Top 10 del ranking mondiale, è nello spicchio di tabellone del campione in carica Karen Khachanov (8 del seeding) e soprattutto di Rafa Nadal, seconda testa di serie e rientrante dopo il matrimonio e un lungo periodo di assenza. A caccia di un posto per Londra anche Fabio Fognini, 11° del seeding. Il 32enne di Arma di Taggia, anche lui provvisto di un bye al 1° turno, debutterà contro il vincente di Simon-Shapovalov. Per l'azzurro, l'ostacolo principale è il tedesco Sascha Zverev, mentre in un quarto di finale ipotetico l'avversario potrebbe essere Sua Maestà Roger Federer. Percorso complicato per Bautista Agut, diretto rivale nella Race to London, finito nella parte alta del tabellone con Tsitsipas e Djokovic.