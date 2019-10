Matteo Berrettini vola in semifinale al torneo Atp 500 di Vienna (diretta esclusiva Sky Sport). Il 23enne romano, numero 11 del ranking mondiale e terza testa di serie, ha battuto il russo Andrey Rublev, numero 22 Atp e fresco vincitore del titolo a Mosca. 7-5, 7-6 i parziali in poco meno di due ore per l'azzurro, che con questo successo conquista matematicamente un posto nella Top 10 a partire dalla prossima settimana. Un risultato storico, che arriva pochi mesi dopo l'ingresso di Fabio Fognini e che segna un'epoca d'oro per il tennis italiano. Matteo è al momento nel ranking Atp live al numero 9, avendo scavalcato sia Kei Nishikori, impossibilitato a difendere la finale dello scorso anno proprio a Vienna, che Roberto Bautista Agut (lo spagnolo è ancora in corsa a Basilea), mettendosi al sicuro anche dall'eventuale ritorno del francese Monfils. Primo set molto equilibrato, in cui l'azzurro comanda spesso gli scambi, raccogliendo i frutti nell'11° game, quando piazza il break decisivo per il 7-5 finale. Nel secondo set Rublev sale di livello, ma non può mai nulla contro il servizio di Matteo: si va al tie-break, dove a spuntarla è l'italiano, che chiude i conti 7-6, conquistando l'ottava semifinale di questo magico 2019. Berrettini sfiderà sabato in semifinale il vincente del match tra il padrone di casa Dominic Thiem (prima testa di serie del tabellone) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.