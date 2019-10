Il tennista italiano protagonista ancora una volta a suo modo a Parigi Bercy: durante il secondo game del terzo set della sfida di secondo turno contro il canadese Shapovalov, Fognini perde un punto e se la prende con la racchetta, scagliandola a terra per due volte e spaccandola letteralmente in due. L'azzurro, poi, perderà la partia per 6-3 al terzo e con questa il sogno di partecipare alle Finals