Nadal-Wawrinka non prima delle 19.30 su Sky Sport Arena

In serata (non prima delle 19.30, diretta Sky Sport Arena), torna in campo Rafa Nadal in uno dei grandi classici degli ultimi anni, ovvero la sfida con Stan Wawrinka, 16^ testa di serie del seeding. Sarà il 22° confronto, con l'iberico in vantaggio 18-3 e vincitore degli ultimi 12 match consecutivi. Lo svizzero è ancora in corsa per le Finals: per volare a Londra e superare Berrettini, però, deve necessariamente alzare la coppa. Rafa vuole sfatare il tabù di Parigi, città d'oro per i 12 titoli del Roland Garros ma maledetta nel quartiere di Bercy, torneo mai vinto finora. In caso di primo successo, Nadal sarebbe certo di chiudere il 2019 in vetta alla classifica ATP per la quinta volta in carriera.