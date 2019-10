Con Vienna e Basilea, è andata in archivio la penultima settimana del circus. Berrettini si presenta a Bercy con l'obiettivo di difendere l'ottava posizione, che vale un posto alle ATP Finals: ecco le combinazioni per volare a Londra

Per la prima volta dopo un'eternità, due italiani si giocano l'accesso alle ATP Finals di Londra (10-17 novembre, diretta esclusiva Sky Sport), torneo che elegge il Maestro del 2019. Matteo Berrettini (8°) e Fabio Fognini (12°) sono ancora in corsa per gli ultimi due posti disponibili. Già certi del pass Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Thiem e Tsitsipas, con Zverev che al momento occupa la settima piazza. Archiviati i tornei di Vienna e Basilea, la Race to London comincia a delinearsi in modo più chiaro, anche in virtù dei punti che verranno assegnati da lunedì al Masters di Bercy, ultimo 1000 della stagione, decisivo ai fini della corsa verso le Finals. L'Italia ha partecipato due volte all'ultimo atto della stagione, nel 1975 con Adriano Panatta e nel 1977 con Corrado Barazzutti.